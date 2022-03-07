Россию требуют исключить из Интерпола: глава МВД Британии направила соответствующее письмо
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател обратилась к Интерполу с требованием исключить Россию из организации. Такие же письма написали ее коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Об этом Пател сообщила в Twitter. Она отметила, что доступ России к системам Интерпола нужно приостановить немедленно. Соответствующее решение нужно принять уже на этой неделе.
"Действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов", – объяснила свою позицию глава МВД Британии.
Отметим, что при этом в статье 3 Устава Интерпола сказано, что "Организации строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".
Напомним, что Украину потребовала исключить Россию из международной организации Интерпол еще в феврале, так как государство-агрессор использует инструменты Интерпола для прикрытия своих преступлений.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию исключили из Совета Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. В Совете подчеркнули, что это решение принято из-за агрессии России против Украины.
Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!
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