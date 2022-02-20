Путину кажется, что он перехватил инициативу, начав усиленные обстрелы Донбасса. Ведь так, видимо, его учили играть в гибридные войны?

Но на самом деле инициатива будет за тем, кто зажмет Россию в тиски между нами и, скажем, Китаем. Вот с какой стати Китай сегодня сделал реверанс в нашу сторону? И с этим можно дальше работать. Видимо, не только Путин ездит в Пекин, либо в Пекине не только Путина слушают. Понимаю, что на Китай нам надеяться ни к чему – но ведь и России надеяться на Китай нет оснований?

Что такого может предложить Путин Китаю, чего тот не сможет взять сам?

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Это в 1945-м россияне (пардон, "советские освободители") воевали в американских ботинках и жрали американскую тушенку – а сегодня вон Ростов кучку эвакуированных дончан накормить не может.

Хочется сказать россиянам: вы сегодня одни. Одни вы, понимаете? Вы не выиграете эту войну ни в каком случае, потому что любой исход событий для вас уже – крах. Чертовский, окончательный, неизбежный.

Почему? Вы с бандеровцами воевали до 1955 года, но так и не победили их. При том, что в то время вас мир ещё как-то поддерживал и терпел.

Сегодня за очередным железным занавесом, голодные и износившиеся, имея нас в своем больном брюхе (если вы таки попытаетесь проглотить Украину), вы не выживете.

Мы вас расчленим изнутри.