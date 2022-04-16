Россия запретила въезд в страну Борису Джонсону и британским министрам: все подробности

В России решили запретить въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Также санкции коснулись и всех министров в британском правительстве.

В стране-агрессоре аргументировали запрет "беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании". Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

В МИД РФ отметили, что санкции в отношении британских чиновников предприняты в качестве ответной реакции на "информационно-политическую кампанию", направленной на международную изоляцию России. При этом Джонсона и его премьеров обвинили в ухудшении российской экономики.

Видео дня

Также Великобританию обвинили в "нагнетании обстановки вокруг Украины" и "введении широкомасштабных антироссийских санкций", которые в МИД РФ считают "бессмысленными и контрпродуктивными".

Кроме членов британского правительства под санкции попали генеральный прокурор Англии и Уэльса, а также депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

При этом в МИД РФ пригрозили в ближайшее время расширить список лиц, попавших под санкции за счет включения в него британских политиков и парламентариев.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании высмеяли заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что война в Украине якобы "идет по плану". Там подчеркнули, что на самом деле план Кремля терпит крах.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что государство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Также Британия запретит импорт всего российского угля и нефти до конца 2022 года.