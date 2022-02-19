Россия сорвала заседание ТКГ: может продолжить нагнетать ситуацию

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В субботу, 19 февраля, на 11:00 было созвано внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Россия снова не приняла участие во встрече, на которой обсуждали ситуацию с безопасностью в регионе.

Об этом сказано в сообщении украинской делегации в Facebook. Украинская сторона считает, что таким образом РФ продемонстрировала свое сознательное намерение продолжать нагнетание ситуации на Донбассе.

"Блокировка работы ТКГ подвергает сомнению искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины", – отмечается в сообщении.

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В то же время Украина в ТКГ заявила, что у нее нет никаких планов проведения наступления на Донбасс. Об этом свидетельствует в частности то, что:

Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения ООС;

Не происходит никаких ротаций подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать обеспокоенность;

Украина не создает ударные группировки;

Наши техника и вооружения отведены согласно "Минску" и открыты для контроля ОБСЕ;

Численность подразделений ВСУ в зоне ООС не больше, чем по состоянию на 22 декабря 2021;

ВСУ четко соблюдают меры по усилению режима прекращения огня, согласованные в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.

Украина во время этого двустороннего заседания подчеркнула, что готова безотлагательно обсуждать деэскалацию на Донбассе.

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