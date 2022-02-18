Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение: Бутусов раскрыл настоящую цель "эвакуации" из "Л/ДНР"

Благодаря активной информационно-политической кампании НАТО Россия проиграла информационную борьбу за военное вторжение. Поэтому истинной причиной внезапной эвакуации, объявленной в "Л/ДНР" 18 февраля, является необходимость изобразить "жертв", сбегающих от "украинского наступления".

Об этом в своем Facebook написал украинский журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он, в частности, выразил благодарность союзникам – президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за то, что "НАТО своей активной информационно-политической кампанией упредило российское вторжение".

По его словам, внезапная эвакуация жителей ОРДЛО имеет две причины:

1. Россия шокирована масштабной реакцией мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Их показали все мировые медиа и определили именно как российскую агрессию. По мнению Бутусова, это свидетельствует о том, что Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Теперь главари "Л/ДНР", чтобы как-то "отыграться", начали изображать "украинский геноцид" и "украинское наступление".

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"Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы", – констатировал Бутусов, в который раз поблагодарив НАТО.

2. Россия хочет быть свободна в действиях для продолжения обстрелов и ведения локального наступления на Донбассе. Бутусов считает, что с его помощью Путин надеется повлиять на украинскую власть, чтобы изолировать нашу страну от Запада.

"Вероятность локальных ударов по украинской Земле на Донбассе остается высокой", – считает Бутусов.

Также журналист высказал уверенность, что нынешний кризис только укрепляет украинское общество, которое никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма.

Напомним, в "Л/ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области. Также в республиках объявили "мобилизацию".

18 февраля в Донецке заработала сирена гражданской обороны, после которой возле банкоматов и на заправках образовались огромные очереди. Сообщается, что первые автобусы с эвакуируемыми гражданами выедут уже сегодня в 19:00. Между тем в России сообщили, что ничего не знают о так называемой эвакуации местных жителей оккупированных территорий. OBOZREVATEL следит за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что экстренное обращение Пушилина к жителям "республики" о массовой эвакуации в Россию является элементом спланированной масштабной провокации Кремля. Она началась накануне обстрелом гражданских объектов на оккупированном Донбассе и обвинением в них ВСУ.