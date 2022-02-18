Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение: Бутусов раскрыл настоящую цель "эвакуации" из "Л/ДНР"

Марина Погорилко
Политика
2 минуты
11,5 т.
Бутусов объяснил экстренное заявление 'ЛДНР' об 'эвакуации'
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Благодаря активной информационно-политической кампании НАТО Россия проиграла информационную борьбу за военное вторжение. Поэтому истинной причиной внезапной эвакуации, объявленной в "Л/ДНР" 18 февраля, является необходимость изобразить "жертв", сбегающих от "украинского наступления".

Об этом в своем Facebook написал украинский журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он, в частности, выразил благодарность союзникам – президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за то, что "НАТО своей активной информационно-политической кампанией упредило российское вторжение".

По его словам, внезапная эвакуация жителей ОРДЛО имеет две причины:

1. Россия шокирована масштабной реакцией мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Их показали все мировые медиа и определили именно как российскую агрессию. По мнению Бутусова, это свидетельствует о том, что Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Теперь главари "Л/ДНР", чтобы как-то "отыграться", начали изображать "украинский геноцид" и "украинское наступление".

Видео дня

"Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы", – констатировал Бутусов, в который раз поблагодарив НАТО.

2. Россия хочет быть свободна в действиях для продолжения обстрелов и ведения локального наступления на Донбассе. Бутусов считает, что с его помощью Путин надеется повлиять на украинскую власть, чтобы изолировать нашу страну от Запада.

"Вероятность локальных ударов по украинской Земле на Донбассе остается высокой", – считает Бутусов.

Также журналист высказал уверенность, что нынешний кризис только укрепляет украинское общество, которое никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма.

Россия проиграла информационную войну НАТО
Заявления главарей "Л/ДНР" о срочной эвакуации населения в РФ имеют две причины

Напомним, в "Л/ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области. Также в республиках объявили "мобилизацию".

18 февраля в Донецке заработала сирена гражданской обороны, после которой возле банкоматов и на заправках образовались огромные очереди. Сообщается, что первые автобусы с эвакуируемыми гражданами выедут уже сегодня в 19:00. Между тем в России сообщили, что ничего не знают о так называемой эвакуации местных жителей оккупированных территорий. OBOZREVATEL следит за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что экстренное обращение Пушилина к жителям "республики" о массовой эвакуации в Россию является элементом спланированной масштабной провокации Кремля. Она началась накануне обстрелом гражданских объектов на оккупированном Донбассе и обвинением в них ВСУ.