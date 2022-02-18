Пушилин объявил эвакуацию: Грымчак предупредил о масштабной провокации Кремля

Экстренное обращение главаря "ДНР" Дениса Пушилина к жителям "республики" о массовой эвакуации в Россию является элементом спланированной масштабной провокации Кремля. Провокация началась накануне обстрелом гражданских объектов на оккупированном Донбассе и обвинением в них ВСУ.

Эта провокация может предшествовать возможному наступлению. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Насколько я понимаю, провокация началась в четверг (17 февраля, – Ред.) массовым обстрелом вдоль всей линии разграничения. Причем обстрелы велись по гражданским объектам, довольно часто они велись из гражданской застройки, где у нас действует запрет на открытие огня в ответ. Но была надежда на ответ наших войск", – заметил он.

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Грымчак сообщил, что почти сразу после обстрелов российские пропагандистские телеканалы начали обвинять в них Украину. Они даже нашли некий "план" широкомасштабного наступления ВСУ на Донбассе.

"Мне кажется, что эта команда на эвакуацию – это подготовка к масштабной провокации или к наступлению", – предположил Грымчак.

Отвечая на вопрос, как в этой ситуации следует поступать Украине, он напомнил о заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного о том, что никаких планов наступления у Украины нет.

"Единственное, что может делать сегодня Украина – усиливать ВСУ и желать, чтобы они устояли. Насколько я знаю, наша армия имеет и Javelin, и Stinger, и все, что нужно. Поэтому будем верить в наши Вооруженные Силы. Другого варианта нет", – подытожил Грымчак.

Как писал OBOZREVATEL, 18 февраля Пушилин обнародовал обращение к жителям "ДНР", в котором заявил об угрозе масштабного наступления ВСУ. В тот же день вооруженные формирования РФ устроили обстрелы вдоль всей линии разграничения. Пострадали 26 населенных пунктов.