В Киеве сегодня проходит первый саммит "Крымская платформа". Хорошо, что власть начала делать хоть какие-то действия, которые сегодня актуализируют вопрос Крыма на международном уровне. Плохо, что огромное количество ошибок, которые совершила власть, привело к отсутствие на саммите первых лиц мировой политики от Байдена до Джонсона, от Макрона и Трюдо до Эрдогана. И все же я вас сейчас сильно удивлю. Этот саммит показывает, что есть то, в чем я могу поддержать Зеленского. А я в чем и поддерживаю Зеленского – так это в том, что Крым — это Украина, и работать над его возвращением надо постоянно. И не только лишь во время саммита.

Да, я хочу выпить фирменного муската в магазине Массандра на набережной в нашей украинской Ялте, поехать на свой ежегодный дайв на базу Изумруд возле мыса Айя, встретить восход солнца на Эчки-Даге, а потом говорить о жизни с друзьями за хлебосольным столом в их доме в Евпатории. Это действительно такие общие ценности, понятные каждому нормальному человеку. И я знаю, что так будет.

Но у меня появляется стойкое ощущение, что пока мы вернём Крым, Россия может сделать его непригодным для жизни. Притом, как на суше, так и на море. Ведь все происходящее в Крыму оккупанты пытаются замолчать. Например то, что сейчас там происходит экологическая катастрофа, масштабы которой оккупанты скрывают. Об этом надо уже не говорить, а кричать. Посмотрите на эти цифры и подумайте, зачем Россия целенаправленно уничтожает экосистему Черного моря?

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Несколько недель назад 100 тонн нефти вытекло в Черное море из терминала, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

Это произошло потому, что 2 года назад КТК принципиально сократил расходы на противодействие загрязнению в 2019-2020 годах.

Российская власть быстро согласилась с заявлением КТК, что разлив нефти 200 квадратных метров. А фотографии из космоса показывают, что это ложь и разлив больше указанного российскими властями почти в 400 тысяч раз – 80 кв. километров

Видимо, в Кремле понимают, что Крым рано или поздно, но придётся вернуть – и теперь уничтожают его исходя из двух принципов- "Не моё – не жалко" и "Так не доставайся же ты никому".

И, наконец, о самой "Крымской платформе", на которой должны обсуждаться и такие вопросы, как более чем актуальная угроза экосистемам полуострова Крым. "Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до "Крымской платформы", не было того колокола, а вот люди и руки были и есть, но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке". Именно так сказал Володимир Зеленський в своём недавнем интервью. Сегодня у него есть "колокольня". Хочу увидеть будет ли он теперь бить в набат на ней, извещая мир об экологической катастрофе в Чёрном море, которая несёт прямую угрозу экосистемам Крыма, или эта "колокольня" останется декоративным элементом в его личном шоу.

Хотя, какие колокола? Давайте обращаться в международные суды, давайте говорить миру о том, что такие предприятия как КТК ведут преступную деятельность и должны выплатить многомиллионные штрафы, а Россия ведёт себя не по-партнерски по всем фронтам. На это необходимо указать нашим международным коллегам, которые время от времени начинают говорить, что с РФ надо пытаться строить диалог. Чёрное море омывает берега Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и самой России. А значит – есть прямая угроза для экологии всех этих государств. И нам должно быть важно то, каким мы вернём Крым. А пока понятно, что РФ, которая наплевательски относится к своей экологии, медленно убивает и Украину: не только на суше, но и на море. И если не привлекать внимание к этой проблеме и не использовать международные институции, то Россия и дальше будет идти по пути экологических преступлений. Ведь руководство РФ живет по принципу "После нас хоть потоп", а их дети живут где-угодно, но не в России. И если мы сами не начнём бороться за свои интересы, то никто за нас это не сделает.

Возвращение Крыма надо начинать с защиты его интересов. В том числе и в вопросах экологии. Вот и посмотрим будут ли сегодня говорить об этом на "Крымской платформе" или "колокольня" Зеленского будет молчать. И я бы хотел, чтоб не только говорили, но и реальными исками в международные суды заставили бы Россию исправлять совершенные ею преступления.

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