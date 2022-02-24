21 февраля, Россия официально признала марионеточные Донецкую и Луганскую "республики". Нова ли эта ситуация? И да, и нет. Нет, потому что агрессия России против нашей страны длится уже 8 лет, и да, поскольку есть определенные нюансы.

Сегодня в одном заглавии читаю: "Путин сумасшедший". Все что угодно, только не это. Поведение Путина имеет свою логику. Попробую это объяснить.

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Передусім, ідеться не про Путіна особисто. Йдеться про Росію. Тому що Путін є виразником інтересівбільшості населення своєї країни. Щоб виграти вибори, Путіну не потрібно їх фальсифікувати. Йому потрібна маленька переможна війна. Це підтверджують агресія 2008 року проти Грузії і анексія Криму 2014. Ідея-фікс Путіна - відродити імперію. Щоб досягти цієї мети, існують різні шляхи. Можна утримувати маріонетковий уряд на кшталт уряду Януковича. Але український народ повстав проти Януковича. Тому Росія вдалася до війни.

Слід зрозуміти також ще одну просту річ: російська імперія постала після того, як Росія у ХVIII сторіччі захопила Україну. І без України російська імперія неможлива.

Яка ситуація зараз, після визнання маріонеткових "республік"? Росія роздяглася перед цілим світом. Матрьошка скинула одяг, і людство побачило стару потворну відьму.

І вперше реакція світу на Росію була адекватною. Маю на увазі санкції, оголошені США, Європейським Союзом, Великою Британією, Австралією, Японією... Представниця США в ООН, пані Лінда Томас-Грінфілд визначила атаку на Україну як агресію проти кожної країни-члена ООН. Це абсолютно точна формула. Тому що Україна - прикордонник на кордоні між цивілізованим світом і Росією. Якщо сьогодні впаде Україна, завтра впадуть інші країни. Путін проголосив це, оскільки імперія, яку він намірився відродити, охоплює території ще низки країн. І ми не повинні плекати ілюзії, буцімто в якусь мить Росія зупиниться. Як царівна-жаба з російської казки, вона здатна проковтнути стільки, скільки ми дозволимо їй проковтнути.

Звичайно, ми в Україні переживаємо напружені дні. Але, завдяки Путіну, ми маємо найдосвідченішу в Європі армію, яка пройшла вишкіл восьмирічної війни, а завдяки нашим друзям, добре озброєна. У 2014 році ми не мали ні боєздатної армії, ні озброєння, ні міжнародної солідарності. Але опір Донецького аеропорту тривав з 14 вересня 2014 року до 22 січня 2015. Тепер ми все це маємо.

Російська верхівка хотіла посіяти паніку, а пожала ненависть. Чимало українців замість утекти, що зробили деякі проросійські депутати, повернулися з-за кордону до України, щоб її боронити. Вживаються заходи із захисту Чорнобильської АЕС, гідроелектростанцій, мостів та інших об'єктів, які можуть зазнати атаки диверсантів. Викриваються групи з поширення ворожої пропаганди. МЗС запрпонувало українцям, які мешкають у Росії, негайно повернутися до країни.

Впродовж восьми років Україна платила високу ціну, передусім тисячами людських життів, боронячи цивілізований світ. Настав час цивілізованому світу усвідомити це і теж платити свою, хоча й не таку високу ціну, допомагаючи Україні.