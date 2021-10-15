Россия начала перепись населения в оккупированном Крыму: Украина отреагировала

Украина возмущена и не признает перепись российского населения на территории оккупированного полуострова Крым, который затеяла Москва с 15 октября до 14 ноября. Официальную позицию украинского руководства поддержали и представители Европейского союза.

Позицию Украины опубликовало Министерство иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство убеждено, что проведение мероприятий российскими переписчиками в Крыму несет целью легитимацию незаконного присоединения украинской территории.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (ответное ограничение в адрес недружественного государства, – Ред.)", – указано в сообщении.

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Солидарны с такой постановкой и в Европейском союзе. Партнеры осудили Россию в ее захватнических действиях и призвали прекратить проведение любых действий на полуострове без получения согласия из Киева.

"ЕС будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной крымской платформы 23 августа. Мы не признаем аннексию Крыма Российской Федерацией законной и соответствующей международным меморандумам о неприкосновенности территорий соседних государств", – заявили наши западные союзники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, запуск "Крымской платформы", получившей большой отклик у международного сообщества, вызвал острую реакцию у Кремля, который буквально начал мстить татарам, проживающим на временно оккупированном полуострове.