Россия может нанести  ядерный удар в случае 'провокации' со стороны НАТО, – зампостпреда РФ в ООН

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна-агрессор "сохраняет за собой право" применить ядерное оружие, если ее "спровоцирует" НАТО. Он сказал, что России "нельзя угрожать".

В интервью американскому изданию Sky News российский дипломат поддержал слова Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин может нажать на ядерную кнопку, если страна "почувствует, что она столкнулась с "экзистенциальной" угрозой".

"Если Россию провоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет, мы – ядерная держава", – заявил Полянский.

"Я не думаю, что это правильно говорить. Но нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Поэтому, когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия", – добавил представитель страны-оккупанта.

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Полянский также повторил нелепые заявления российской власти и пропагандистов о том, что военнослужащие РФ якобы не совершают военных преступлениях на Украине. Он назвал фото и видео разрушенных городов и погибших людей "фейковыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков признал, что страна-агрессор еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине. Также он отказался исключать, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

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