Россия активизировала авиацию и подлодки с целью пробиться к Одессе, – американский генерал

В течение последних двух дней российская авиация и подводные лодки показывают повышенную активность, в том числе в Черном море.

Об этом в интервью УНИАН рассказал генерал-лейтенант Вооруженных сил США, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Он подчеркнул, что все события происходят одновременно и спланированно, а также могут свидетельствовать о попытке в длительной перспективе пробиться к Одессе.

"На протяжение последних двух дней мы видим значительный рост перехватов российских самолетов авиацией НАТО, от Северной Атлантики и Балтики до Черного моря. Российские подводные лодки демонстрируют непривычную активность и в Арктике, и в Черном море. Все это происходит одновременно и спланированно", – пояснил Ходжес.

Он предположил, что такие маневры могут проводиться для отвлечения других действий России и ее армии.

"Стратегические цели Кремля остаются следующими: продолжать дестабилизировать Украину, продолжать давить на администрацию президента Зеленского принять некоторые неприемлемые решения. Я убежден, что они хотят пробиться к Одессе. Изолировать Украину от Черного моря, отхватить Мариуполь и Бердянск. Это – долгосрочная цель", – пояснил Ходжес.

Он подчеркнул, что ввиду этого поддержка США, а также дипломатическое давление Берлина и Парижа являются очень важными. При этом генерал пояснил, что добиться успехов в этом можно только спустя длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние несколько недель на Донбассе ситуация обострилась. Так, 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел, в результате которого погибли четверо воинов Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения.

Также оккупанты начали активно распространять фейки о якобы "гибели мирных граждан от обстрелов ВСУ".

Кроме того, в сети обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Позднее появились и другие видео о перемещении российской военной техники.