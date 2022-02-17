Российский дипломат назвал сроки отвода войск от границы с Украиной

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Посол России в Ирландии Юрий Филатов уверяет, что Россия вернет свои войска на обычные позиции. Это произойдет в течении трех-четырех недель.

Такое заявление он сделал в эфире RTE вечером 16 февраля. Его слова приводит агентство Reuters.

"Я могу сказать, что в течении, возможно, трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к обычному положению", – сказал он.

Также дипломат утверждает, что российско-белорусские учения завершатся 20 февраля. А по их окончанию все военные РФ вернуться в свою страну.

"Они закончатся 20 февраля и войска будут выведены. Можете проверить это на следующей неделе", – отметил Филатов.

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Ранее в Минобороны России объявляли, что начали отвод подразделений Южного и Западного военных округов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни украинская, ни американская разведки пока не зафиксировали, чтобы отвод российских войск начался.

По словам президента Владимира Зеленского, незначительная ротация не считается отводом.