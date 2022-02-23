Российские самолеты и танки сами себя не собьют, — Кира Рудык об объединении мира ради безопасности

Совместные усилия украинских политиков, гражданского общества и международных партнеров помогут дать отпор кремлевскому диктатору. Ведь сейчас вопрос не только о безопасности Украины, но и о цивилизованном мире.

Такое мнение высказала лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Каждый, кто понимает, как думает и мотивирует свои решения президент Путин, осознает: любая уступка этому тирану – путь к новой эскалации, новым требованиям и ультиматумам. Сейчас это понимают практически все ключевые политики и в Америке, и в Европе, и главное — в Украине. Агрессия уже началась. Нам нужно больше оружия от наших союзников. Конечно, защитного. Российские самолеты и танки сами себя не собьют", – отмечает народный депутат.

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Кроме западных союзников, за последние дни и украинские власти наконец признали всю серьезность ситуации и начали объединять усилия вместе с оппозицией.

"Все понимают, что российская диктатура – общая угроза и, если дать ему победить, общая гибель. Нам нужно перераспределить бюджет и выделить больше денег на армию, мы не имеем права сейчас останавливать реформы и проводить их еще активнее. Путин в лицо нам говорит , что украинские реформы его пугают. И пусть боится дальше", – объясняет лидер "Голоса".

По словам Киры Рудык, самый большой страх Путина — сильная и успешная Украина. А значит, общими силами общества, политиков и партнеров мы можем его победить.

"Если мы продолжим действовать в унисон с союзниками, с гражданским обществом, если политики и общество сделают все необходимое для поддержки армии и экономики, Путин терпит поражение. Украина победит. Демократия победит. А империя зла уйдет в прошлое. Навсегда", — заключает лидер. "Голоса".