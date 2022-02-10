19 января 1991 года. На мирные израильские города прилетели "мирные" русские ракеты из Ирака.

Ракеты "Скад 1", Вес 500 кг. Это примерно как 20 "катюш" вместе.

Сирены гудели, ракеты падали. Весь народ в ужасе. Армия ничего сделать не может. Договорняк с США - Израиль не отвечает или развалится анти-саддамовская коалиция из арабских стран.

Многие стали бежать семьями на юг страны - туда "Скады" не добивали. Нервы у всех на пределе. Нет сил ни работать, ни отдыхать, ни даже спать.

Тогда премьер министр Шамир обратился к гражданам такими словами : "Многие страны живут многолетними конфликтами, Иран и Ирак обменивались ракетами много лет. И ситуация не решалась. Нам с вами некуда бежать - мы дома. Нам придётся с этим жить, работать, растить детей, строить и развивать страну и верить в скорое завершение войны. "

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В этот день и начали клеить таблички " Я Остался в Тель-Авиве" на все автомобили.

Мне кажется, президент России расквартировал войска на границе с Украиной надолго…. Наверное, с этим придётся жить, работать, растить детей и верить в скорое завершение не только этой войны, но и всех войн. И я уверен, скоро на всех автомобилях Украины появятся наклейки: "Україна - зростаємо разом!"