Российские оккупанты не могут нас покорить – Украина никогда не превратится в 'Л/ДНР': Зеленский записал новое видеообращение

Прошел 17-й день Великой Отечественной войны Украины. При этом российским оккупантам не удалось и не удастся покорить украинцев, это против нашего естества и характера.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении к народу. Он отметил, что Украина никогда не станет новой "Л/ДНР", а вот Россия сейчас превращается в аналог этих псевдореспублик.

"Российское руководство фактически превращает свое государство в большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать. Как только могут. Кто только может", – заявил президент.

Видео дня

Страна, оказавшаяся под жесточайшими санкциями из-за своей агрессии, сейчас теряет умы, таланты и деньги.

Президент подчеркнул, что у оккупантов нет сил, чтобы покорить наше государство, потому что они держатся только на насилии, терроре и оружии.

Зеленский высказался и о том, что оккупанты намерены попытаться создать аналог "ДНР" и "ЛНР" на Херсонщине вопреки воле людей, и пригрозил местным депутатам, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"Если кто-то из них вдруг соблазнился предложениями от оккупантов...Вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12-ю тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", – сказал глава государства.

Президент заверил, что Украина выстоит в этой войне, однако нужно время и силы, чтобы переломить военную машину агрессора.

"Говорю откровенно: еще нужно держаться. Еще нужно бороться. Каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб. На всех направлениях обороны. Под Житомиром и Киевом, под Черниговом и Сумами, под Харьковом и под Луганском, под Донецком и Мариуполем, на юге страны и на дипломатическом фронте", – обратился он к украинцам.

Надо соблюдать такую тактику и быть уверенными в своих силах, и тогда Украина придет за своим на всей территории страны, а коллаборантов во всех ее уголках привлекут к ответственности.

"Украина им не простит. Никому. Ничего. Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности. Каждого. Так, как это будет возможно", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что полномасштабной войны в Украине можно было избежать. Для этого странам Запада следовало ввести превентивные санкции против России.

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