Риск развертывания войны и проблемы с "Большой приватизацией": в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят болезненные вопросы
В пятницу, 5 ноября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят программу президента по приватизации крупнейших государственных объектов, а также правильность ведения Украиной войны с Россией на Донбассе.
Трансляцию можно будет посмотреть в 21:00 на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале. В частности, участники дискуссии попытаются понять:
что происходит на востоке страны?
Ожидать ли военного обострения?
Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии?
НАТО или не НАТО?
Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема?
Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов?
И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?
Кроме того, гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:
Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?
Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами?
Участие в обсуждении примут:
Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины,
Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
Ирина Верещук –
вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Петр Порошенко –
лидер партии "Европейская солидарность",
пятый президент Украины;
Арсен Аваков –
министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
Наталия Королевская –
народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь
",
заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Юрий Бутусов –
главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Юрий Швец –
советский разведчик,
майор КГБ (1980-1990);
Дмитрий Сенниченко –
глава Фонда государственного имущества Украины;
Тимофей Милованов –
внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины,
президент Киевской школы экономики;
Андрей Вавриш –
основатель и руководитель компании SAGA Development;
Борислав Береза –
народный депутат VIII созыва.