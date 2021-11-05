Риск развертывания войны и проблемы с "Большой приватизацией": в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят болезненные вопросы

В пятницу, 5 ноября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят программу президента по приватизации крупнейших государственных объектов, а также правильность ведения Украиной войны с Россией на Донбассе.

Трансляцию можно будет посмотреть в 21:00 на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале. В частности, участники дискуссии попытаются понять:

что происходит на востоке страны?

Ожидать ли военного обострения?

Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии?

НАТО или не НАТО?

Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема?

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Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов?

И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Кроме того, гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?

Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами?

Участие в обсуждении примут:

Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

Ирина Верещук – вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Петр Порошенко – лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Наталия Королевская – народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь ", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Юрий Швец – советский разведчик, майор КГБ (1980-1990);

Дмитрий Сенниченко – глава Фонда государственного имущества Украины;

Тимофей Милованов – внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;