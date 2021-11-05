Риск развертывания войны и проблемы с "Большой приватизацией": в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят болезненные вопросы

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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'Война и приватизация' – тема нового эфира ток-шоу 'Свобода слова Савика Шустера'

В пятницу, 5 ноября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят программу президента по приватизации крупнейших государственных объектов, а также правильность ведения Украиной войны с Россией на Донбассе.

Трансляцию можно будет посмотреть в 21:00 на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале. В частности, участники дискуссии попытаются понять:

  • что происходит на востоке страны?

  • Ожидать ли военного обострения?

  • Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии?

  • НАТО или не НАТО?

  • Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема?

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  • Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов?

  • И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Кроме того, гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

  • Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?

  • Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами?

Участие в обсуждении примут:

  • Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины,

    Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

  • Ирина Верещук

    вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

  • Петр Порошенко

    лидер партии "Европейская солидарность",

    пятый президент Украины;

  • Арсен Аваков

    министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

  • Наталия Королевская

    народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь

    ",

    заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

  • Юрий Бутусов

    главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

  • Юрий Швец

    советский разведчик,

    майор КГБ (1980-1990);

  • Дмитрий Сенниченко

    глава Фонда государственного имущества Украины;

  • Тимофей Милованов

    внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины,

    президент Киевской школы экономики;

  • Андрей Вавриш

    основатель и руководитель компании SAGA Development;

  • Борислав Береза

    народный депутат VIII созыва.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер