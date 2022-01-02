РФ пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, – премьер Чехии

Москва пытается шантажировать Европу поставками топлива и демонстрирует свою готовность к вооруженному конфликту. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала во время новогоднего обращения.

Речь премьера была опубликована на официальном сайте правительства Чехии. В частности, как отметил Фиала, 2022 год будет одним из самых тяжелых в истории независимости его страны.

Экономическую ситуацию усложняют инфляция, пандемия COVID-19, а также подорожание энергоносителей. Ссылаясь на экспертов, глава правительства заявил, что инфляция будет расти, пока цены на энергетические ресурсы не будут взяты под контроль.

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По словам Фиалы, "с одной стороны есть РФ", которая "пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту". С другой – крупные страны Европы, которые решили инвестировать в независимость от энергетических ресурсов "практически любой ценой".

Чешский премьер отметил, что оба обстоятельства могут принести проблемы, "если голос Чешской Республики не будет услышан и если она будет недостаточно бороться за свои "экономические интересы и интересы безопасности".

При этом он предостерег общество от политиков-популистов с их простыми решениями – "отказаться от чего-то или откуда-то выйти".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" 1 января на 41% уменьшил транзит газа через Украину. Это привело к энергетическому кризису в Европе, а цены на голубое топливо достигли рекордных отметок.