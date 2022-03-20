РФ перебрасывает в Украину террористические группы с целью ликвидации руководства страны – разведка

Командование вражеской российской армии организовало перекидывание на украинскую территорию очередных террористических групп – наемников из частных военных компаний. Перед этими оккупантами глава РФ Владимир Путин поставил задачу ликвидировать руководство Украины.

Речь идет как о топ-политиках, так и высокопоставленных военных. Об этом сообщает Главное управление разведки украинского Министерства обороны на официальной странице в Facebook.

По данным разведчиков, в нашу страну уже начали прибывать новые группы боевиков, связанных с приближенным к главе страны-агрессора пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

"Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины. Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов", – говорится в сообщении ГУР МО.

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Там отмечают, что ключевыми "мишенями" российских наемников являются президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Разведчики уверены, что оккупанты, не достигнув поставленных задач во время полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины.

Организацию покушений на первых лиц нашего государства в ГУР МО называют частью стратегии российских захватчиков.

"Украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", – заверили в украинской разведке.

Отметим, что источники оценивают как высокую угрозу наступления на Украину вражеских войск из Беларуси. По прогнозам специалистов, это может произойти на Волынском направлении, в то же время украинские Силы обороны полностью готовы дать отпор врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Украина победила РФ на первом этапе войны, которую Путин начал 24 февраля. Отмечается, что вторжение было направлено на захват крупных городов нашей страны, но оккупанты потерпели неудачу.

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