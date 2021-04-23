Резников заявил о смене риторики России в переговорах по Донбассу

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что за год у России сменилась риторика в переговорах по Донбассу.

Это произошло потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля, "дали завышенные ожидания своему патрону, что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс", сказал Резников в интервью УП.

Он отметил, что в переговорах был некоторый подъем, потом действительно выполнялись частично Парижские договоренности.

"Два тура освобождения, открываем два новых КПВВ, и они построили их с той стороны! В Счастье и в Золотом те домики есть, мы видели фотографии. СММ ОБСЕ нам их показывали", – сказал вице-премьер.

Но дальше российская сторона их заблокировала и не открывала, они остановили обмен, напомнил Резников. Все это произошло в конце июля-начале августа 2020 года. Резников добавил, что мы достигли договоренности по дополнительным мероприятиям содержание режима тишины, и она была.

"А потом что-то начинает происходить. Формальный повод, это постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, где написано, что там выборы только после деоккупации", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, руководитель офиса президента Андрей Ермак высказался о заявлении об отводе войск России. Он считает, что весь мир увидел, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина.