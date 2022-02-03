Резников заявил, что Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул
Украина готова перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Стамбул. Такое предложение сделал глава Турции Реджеп Эрдоган и теперь обеим странам остается дождаться согласия Москвы.
Об этом во время брифинга рассказал министр обороны Алексей Резников с трансляцией на YouTube-канале "Военное телевидение Украины". Впрочем, для украинской делегации не принципиально, где именно встречаться с представителями государства-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это может быть и Стамбул, и Женева, и Вена, главное, чтобы принимающая сторона была независима от третьей стороны. В данном случае от России", – указал чиновник.
В заключение Резников подчеркнул, что любая смена места переговоров членов ТКГ требует согласия всех сторон. Поэтому сейчас необходимо получить положительный ответ из Кремля.
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