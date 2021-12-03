Резников рассказал, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине: противник уже применил серию невоенных мер

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация в этом году применяет тактику своеобразных волн. Также агрессор использовал серию информационных, энергетических, экономических мер.

Целью таких действий является дестабилизация внутри страны. Об этом министр сообщил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.

"Противник уже применил серию невоенных мер: информационных, экономических, энергетических и тому подобное. Его цель - спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, которая ослабит нашу оборону", - сказал он.

Кроме того, по словам Резникова, вблизи украинских границ произошла концентрация войск, а после - личный состав российских военных отводился в места постоянной дислокации, но техника оставалась.

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Министр подчеркнул, что такая тактика позволяет противнику сократить время на развертывание войск. Он также добавил, что в апреле и сентябре этого года РФ стягивала к границам Украины более 50 батальонно-тактических групп.

Сейчас же вокруг нашей страны и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа. Из них 33 – на постоянной основе, а 8 были дополнительно переброшены в Крым.

В общем, по информации Резникова, Россия может задействовать для эскалации 94,3 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые доказательства стягивания войск России к границе Украины. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и военных формированиях.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не считают, что Россия блефует, наращивая концентрацию своих войск возле границы с Украиной.

В случае демонстрации агрессивных действий России у границ Украины США передадут украинским Вооруженным силам разнообразное вооружение. Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что список образцов техники уже достаточно точно определен.