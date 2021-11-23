Резников рассказал, чего добивается Россия демонстрацией военной силы: есть несколько целей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация добивается дестабилизации не только внутри нашей страны, но и в странах НАТО и Европейского Союза. Он отметил, что в такой ситуации Россия будет искать для себя прагматический позитив.

Об этом министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV". Резников подчеркнул, что страны ЕС готовы к потенциальному обострению со стороны России.

В то же время министр обороны сказал, что надеется на то, что руководство РФ не примет решение о прямом военном вторжении на территорию Украины.

"Готовность у них есть, но я надеюсь, что принятие решения о вторжении в Кремле не принималось. Но такая потенциальная возможность у них есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны России направлена на несколько вещей. Это дестабилизация в середине Украины, в странах НАТО и в странах Европейского Союза. В такой ситуации Российская Федерация будет искать для себя позитив", - сказал Резников.

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Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что партнеры из США и Великобритании готовы к активным действиям в случае вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Он отметил, что страны ЕС готовы действовать решительно, при чем на опережение.

Как сообщал OBOZREVATEL, США предоставили европейским союзникам разведданные, показывающие наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину. Оно возможно из разных мест вдоль границы и, предположительно, уже в начале 2022 года.