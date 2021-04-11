Резников объяснил, почему Россия не будет атаковать Украину

Широкомасштабной агрессии России против Украины не будет. Существуют минимальные риски, но направление войск к украинской границе это лишь демонстрация силы без намерения применения.

Об этом в интервью BBC рассказал вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Одной из причин действий России он считает отвлечения внимания внутреннего потребителя на внешние угрозы.

"Как минимальную (оценивает агрессию – ред.). Существуют риски, их нельзя недооценивать, но я считаю и надеюсь, что все же то, что происходит, это скорее демонстрация силы без намерения ее применения – ради определенной цели...Поэтому думаю, что это (направление войск к границе – ред.) Сейчас сигнал со стороны официальной России: пригласите нас к разговору. Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать через те риски, которые мы вам демонстрируем. Думаю, что такая их главная цель", – сказал Резников.

Кроме того он подчеркнул, что существует внутренний фактор, из-за чего Россия не пойдет на агрессивные действия.

"Осенью выборы в Государственную Думу России. У них есть свои внутренние сложности экономического характера, в первую очередь, это подорожание потребительской корзины на 30%. Это не может не возбуждать население, а еще события в Хабаровске, возбуждение, связанные с арестом Навального . Это все внутренние сложности, поэтому надо сделать простой технологический шаг – отвлечь внимание внутреннего потребителя на внешние угрозы и риски ", – добавил Резников.

Также он подчеркнул, что Украина не планирует никакой атаки на "ДНР" и "ЛНР".

"Это надуманные месседжи, чтобы самим фактом их озвучивание показать риск появления еще одного "распятого мальчика". Никто никого атаковать не планирует, поэтому не потребуется никакая там помощь", – отметил Резников.

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