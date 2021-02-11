Резников объяснил, для чего Зеленский привез послов G7 на Донбасс

Президент Владимир Зеленский привез послов "Большой семерки" (G7) на Донбасс, чтобы показать, что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы.

Как заявил в эфире "Украина 24" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, президент регулярно ездит на фронт, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с ситуацией на передовой.

А сегодня Зеленский повез с собой еще и иностранных дипломатов, чтобы они "собственными глазами увидели российскую агрессию".

"Для того, чтобы мир знал, что на востоке Европы продолжается война, развязанная Россией. Каждый раз, каждой возможностью мы пользуемся, чтобы продемонстрировать нашим западным партнерам, что происходит. Это главная цель визита Зеленского на Донбасс", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Они ознакомятся с ситуацией на передовой и пообщаются с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Ранее на этой неделе разведка установила, что российские оккупанты на Донбассе начали усиливать подготовку артиллерийских и минометных подразделений своих наемников "Л/ДНР".

Кроме того, враг постоянно уточняет цели на передовых позициях подразделений Объединенных сил и вносит координаты в боевые графические документы.