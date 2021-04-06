Резников: обострением на Донбассе Россия приглашает США к танцу

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что существует две причины последнего обострения ситуации на Донбассе со стороны России.

По его мнению, они не связаны непосредственно с Украиной. Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Такое обострение – это одновременное переключение внимания с внутренней повестки дня на внешную. А также – "приглашение к танцу", прежде всего США", – отметил Резников.

Со своей стороны экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк добавил, что сейчас в России много проблем, кроме этого, приближаются еще и парламентские выборы. Поэтому, убежден он, Кремль хочет привлечь внимание населения к другому.

"Самый высокий рейтинг Путина был после оккупации Крыма. Сейчас он падает – это и есть причина эскалации", – отметил Загороднюк.

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