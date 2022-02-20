Резников о действиях оккупантов на Донбассе: это поведение преступников, но мы выстоим

Пророссийские оккупанты ОРДЛО целенаправленно располагают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на линии разграничения и обстреливают оттуда мирные регионы. Такое поведение нельзя трактовать иначе, чем преступное, но армия ВСУ готова к противостоянию.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников после Мюнхенской конференции, где он участвовал вместе с украинским гарантом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба оборонного ведомства. Чиновник указал, что стойкость и готовность нашей армии отметили на международном уровне.

"Мы ведем интенсивный диалог с целью получения помощи, которая повысит возможности ВСУ. У меня была возможность лично поблагодарить министра Анити Ананд за поддержку наших канадских друзей. Могу сказать, что Украина сейчас в фокусе всеобщего внимания. Все собеседники отмечают устойчивость наших вооруженных сил. Сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии", – подчеркнул министр.

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Резников также добавил, что Россия продолжает распространять фейковые новости, дезинформируя западное общество, нагнетая отношение к украинской армии, которая якобы провоцирует эскалацию. Однако топорность и несоответствие пропаганды дают обратный результат – весь мир видит, с каким врагом сегодня столкнулась Украина.

"Это на самом деле столкновение цивилизаций. В ближайший период нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать наше государство изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему", – заключил он.

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