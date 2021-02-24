По делу Стерненко.

В кабинете Генпрокурора я встречался со Стерненко. Предоставленная информация об охоте за ним одесских ватно-бизнес-структур при поддержке отдельных работников УМВД. Именно поэтому для объективного следствия дело о нападении на Стерненко я принял решение о его передаче в СБУ. Смена власти в силовых структурах к сожалению изменила и подходы к объективности.

Задолго до меня было зарегистрирована еще одно дело, которое вчера прогремела на всю Украину.

В мое время прокурор не отказался от поддержки явно слабого обвинение, не подкрепленного соответствующими доказательствами только потому, что на суд не появлялся потерпевший, а следовательно суд не мог приступить к работе.

Вчерашнее решение суда вызывает недоверие.

Как и многие подобные дела по политическим личностям.

Выход из дилеммы "закон один для всех" и "врагам - закон, друзьям - безнаказанность" с моей точки зрения лежит в немедленном введении полноценного суда присяжных. Только он может обеспечить не только требования закона, но и гарантировать независимость суда, оказать доверие общества к его решениям.

Уверен, что это бы сняло большинство проблем. И в деле Шеремета, и в делах Стерненко, и сотнях других.

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