Рейтинги доверия к президенту и партии "Слуга народа" продолжают падать – опрос группы "Рейтинг"

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает падать – его поддерживают 39% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, не доверяют главе государства 59%. Так же падает и доверие к провластной партии "Слуга народа".

За нее готовы проголосовать 20,4% среди голосующих и определившихся с выбором. Соответствующие результаты показал опрос социологической группы "Рейтинг" проведенный 21-23 октября.

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Так, на графике динамики поддержки политиков видно, что кривая доверия к президенту, незначительно поднявшись в сентябре, к концу октября стремительно подвинулась вниз.

Такая же ситуация и с партией "Слуга народа". График доверия к ней находится на самой низкой точке со времен выборов.

Напомним, падение рейтингов провластной партии социологи связывают с ухудшением социально-экономической ситуации и понижением уровня жизни граждан.

Аудитория: население Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. Сроки проведения: 21-23 октября 2021 года.