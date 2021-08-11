Рейтинг Зеленского стабилизировался, на втором месте – Порошенко – исследование Украинского института будущего

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского, согласно новому исследованию Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future), после падения на 3% в июне стабилизировался на уровне 30% среди тех, кто определился и идет на выборы. На второе место вышел пятый президент Украины Петр Порошенко.

Результаты социологического исследования относительно электоральных настроений населения по состоянию на июль 2021 года были представлены 11 августа. Его провели UIF совместно с "Нью Имидж Групп" среди 5000 респондентов.

Так, результаты свидетельствуют о том, что Зеленский лидирует в четырех из пяти макрорегионов, а большее количество его избирателей – украинцы в возрасте 18-24 лет (27%), а низкая – в возрасте 55+ лет (10%).

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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вышел на второе место со значительным отрывом от третьего и четвертого – 16,2% среди тех, кто определился и идет на выборы.

В центральной части Украины Порошенко имеет 19% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленский – 30% соответственно. В то же время на западе рейтинг пятого президента достигает 24% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а действующего – 29%.

Исследование было проведено с 17 июля по 1 августа методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR".

Генеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0.95 не превышает 1,41%, на региональном уровне – 3,16%.