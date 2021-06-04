Референдум Тимошенко – реальный тест для власти, – эксперт

"Земельная" тема будет одной из ключевых в политической повестке дня в ближайшие месяцы жаркого лета 2021 года. Активность лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в этом вопросе будет толкать власть на сложные решения, которые станут судьбоносными, как для Банковой, так и для страны в целом.

Об этом в своем блоге на "Корреспондент.net" написал политолог Андрий Золотарев. По его словам, команда "Батьківщини" начала решительно действовать, чтобы не позволить распродажи земли, которая должна начаться с 1 июля этого года.

Принятый монобольшинством "земельный" пакет законов команда Тимошенко обжалует в Конституционном Суде, а параллельно занимается выполнением юридических требований для проведения всеукраинского референдума в защиту земли.

Видео дня

"Батьківщина" развернула активную кампанию против продажи сельхозземли. Как видим, планы у Тимошенко более чем серйозные", – считает эксперт.

Анализируя положения принятых "земельных законов", политолог предположил, что уже с 1 июля станут массовыми примеры "несправедливости, афер и банального грабежа крестьян". Предусмотренные преференции для агрохолдингов и иностранцев в покупке земли и одновременно ущемление отечественных фермеров, по его мнению, уничтожат украинское село, а страна получит несколько миллионов "лишних" людей. Поняли это и сами украинцы.

"Сегодня позицию Тимошенко и ее политической силы разделяет большинство украинцев. Апрельская социология группы "Рейтинг" показывает, что 79% украинцев против продажи земли иностранцам, а 77% убеждены, что этот вопрос должен обязательно решаться на референдуме. Социология Ukrainian Institute for the Future показывает, что только четверть украинцев (26%) поддерживает продажу земли, а 62% против этого решения", – напомнил Золотарев.

Приняв "земельные" законы без учета мнения людей, "слуги народа" попали в ловушку, считает политолог. По его словам, "земельный" референдум еще больше обострит ситуацию.

"Для власти эта ситуация станет своего рода тестом. Если Центризбирком даст референдуму "зеленый свет", то это означает, что Владимир Зеленский готов действовать в демократических рамках и считаться с волей украинцев, даже рискуя получить вотум недоверия. Если ЦИК референдум заблокирует, это будет означать, что все разговоры о народовластии – это обман, а Украина смещается в сторону авторитаризма", – подытожил эксперт.