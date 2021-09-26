Разумков заявил, что выздоровел от коронавируса и показал документ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что снова выздоровел от COVID-19, которым заразился уже второй раз. Политик отметил, что уже завтра, 27 сентября, он вернется к работе в обычном режиме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также Разумков продемонстрировал своим читателям негативный тест на коронавирус, датированный 25 сентября.

Спикер ВР отметил, что настроение у него положительное.

"Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!" – написал он.

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Напомним, что о своем втором заражении коронавирусом Разумков сообщил 10 сентября. Обнаружилось это во время тестирования перед массовым мероприятием – Ялтинской европейской стратегией, где должен был выступить политик.

За месяц до этого стало известно, что глава Рады не вакцинировался от COVID-19. Тогда Разумков объяснял это тем, что у него еще есть антитела после перенесенного в 2020-м году коронавируса.

В связи с этим комментаторы неоднозначно отреагировали на новость о выздоровлении политика. Некоторые желали ему здоровья и выдержки, а другие все-таки советовали пройти иммунизацию.

"Короновак Вам в помощь!" – написал журналист Алексей Братущак. Разумков в ответ на это поблагодарил его за заботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Алексей Братущак заявлял, что Разумков фотографировался рядом с нардепами без масок за несколько часов до того, как сообщил о позитивном тесте на COVID-19.