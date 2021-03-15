Разумков взял советника, который поддерживал 'Беркут' и носил георгиевские ленточки

Бывший глава Харьковского областного совета и член "Партии регионов" Сергей Чернов стал внештатным советником председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Чиновник сказал, что назначен советником на общественных началах и будет заниматься вопросами развития местного самоуправления и проведения реформы децентрализации, передает "Депо".

"На сегодняшний день без ВР реформа в стране никакая невозможна, все законодательные инициативы, которые сегодня реализуются, реализуются практиками. Поэтому, я считаю, что абсолютно будет полезным, если я и коллеги мои, команда людей, которые с практической стороны работали и продолжают сегодня заниматься местным самоуправлением, будет объективно информировать, в том числе и руководителя Рады", – говорил он.

По его словам, он не будет принимать участие в написании законопроектов. Чернов сказал, что как советник Разумкова будет выполнять поручения главы парламента.

Напомним, что Чернов был замечен в ряде скандальных случаях. Так, в январе 2014 года он, как и тогдашний глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и вся фракция ПР в облсовете провели сессию в футболках с надписью "Беркут".

Позже в феврале 2014 года в Харькове Чернов вошел в состав так называемого "Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт". На мероприятии он и другие участники были с запрещенными в Украине георгиевскими ленточками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков ответил на слухи об отстраненности от президентской команды.