Разумков: не стоит отдавать свою победу России, Беларуси или Европе

В победу над нацизмом во Второй мировой войне Украина сыграла важную, ключевую роль и отдавать эти заслуги в пользу других стран неприемлемо, убежден спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства", — обратился к журналистам председатель парламента после возложения цветов в Парке славы, как сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Также Разумков добавил, что 9 мая остается для него праздничным днем, который он традиционно отмечает с детства.

"У меня и бабушка, и дедушка прошли войну, и я много слышал о войне... Они рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу. В моей семье это всегда был праздник. Может, с политической точки зрения следует говорить другое, но я привык придерживаться принципов, которые у меня есть", — заметил спикер.

Политик призвал украинцев помнить и уважать историю страны, независимо от того, как мы к ней относимся.

"Историю надо знать, какой бы она ни была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений", — заключил Разумков.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о "забытом" экс-депутате Верховной Рады от "Коммунистической партии" Петре Симоненко, который сегодня был замечен в Киеве у Вечного огня.