Разумков экстренно взял короткий отпуск

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 5 февраля, взял один день отпуска за свой счет.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, в понедельник спикер уже будет на работе.

По ее словам, Разумков находится в Киеве и позже сам сможет объяснить, почему решил взять отпуск.

Отметим, что отпуск председателя ВР совпал со скандалом из-за его нежелания поддержать санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Разумков, который является одним из 19 членов СНБО, не подписал соответствующее решение.

Спикер считает, что наказать владельца каналов, правую руку Виктора Медведчука Тараса Козака, можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций.

По его словам, аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.

Как сообщал OBOZREVATEL, отказ Разумкова поддержать санкции против телевизионных каналов Медведчука вызвал удивление в "Слуге народа".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.