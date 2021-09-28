Разговор с Путиным Зеленский вел бы с наступательных позиций, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Владимир Зеленский вел бы диалог с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным с позиции силы. Речь идет о встрече тет-а-тет.

Об этом 27 сентября глава МИД заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он считает, что любая встреча нужна, если она приведет к миру на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я убежден, что такой разговор он вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Зеленский четко знает наши красные линии, которые нельзя пересекать.

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Также, министр убежден, что любой диалог целесообразен, если будет способствовать миру в Украине и прекращению убийств украинских военных.

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в свою очередь добавил, что он тоже поддерживает необходимость такой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным должна состояться на Донбассе или нейтральной территории. В Кремле тогда ответили, что стороны пока далеко от согласования повестки дня.