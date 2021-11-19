Расследование Bellingcat, вражеские агенты и зеленая энергетика. В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают важные вопросы. Трансляция
В пятницу, 19 ноября, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.
Трансляция доступна на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО, глава Службы внешней разведки Украины;
ДАВИД АРАХАМИЯ, председатель фракции партии "СЛУГА НАРОДА", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);
АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);
РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;
АЛЕКСЕЙ ЖМЕРЕНЕЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ППК "Вагнера";
ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
ЯНИНА СОКОЛОВА, журналист, телеведущая;
ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
МАКСИМ НЕМЧИНОВ, заместитель министра энергетики Украины;
АНДРИЙ ГЕРУС, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
АЛЕКСЕЙ КУЧЕРЕНКО, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
ИГОРЬ ТЫННЫЙ, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
МАРИС КУНИСКИС, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.