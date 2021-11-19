Расследование Bellingcat, вражеские агенты и зеленая энергетика. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсуждают важные вопросы. Трансляция

В пятницу, 19 ноября, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.

Трансляция доступна на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО, глава Службы внешней разведки Украины;

ДАВИД АРАХАМИЯ, председатель фракции партии "СЛУГА НАРОДА", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

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ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);

АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;

АЛЕКСЕЙ ЖМЕРЕНЕЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ППК "Вагнера";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

ЯНИНА СОКОЛОВА, журналист, телеведущая;

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

МАКСИМ НЕМЧИНОВ, заместитель министра энергетики Украины;

АНДРИЙ ГЕРУС, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;

АЛЕКСЕЙ КУЧЕРЕНКО, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

ИГОРЬ ТЫННЫЙ, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";

МАРИС КУНИСКИС, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.