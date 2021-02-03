Рада уже неделю не может принять план вакцинации: что еще 'застряло' в повестке дня

На сессии Верховной Рады (ВРУ) 3 февраля парламентарии намерены вновь вернуться к принятию проекта постановления о национальном плане вакцинации украинцев против COVID-19 и закона об электронных трудовых. Их нардепы уже не впервые откладывают на следующий день.

На этот раз в повестку дня также внесены десятки вопросов, которые они должны рассмотреть. Заседание началось в 10:00, его транслировал телеканал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме плана вакцинации, нардепы вернутся к голосованию за законопроект №3623 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также №4243 о мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности.

Примечательно, что на этой неделе на заседаниях 5-й сессии ВРУ собирается рассмотреть сразу несколько транспортных законопроектов, касающихся наказания для пешеходов, сдачи экзаменов на права и тому подобное. Ранее парламентарии в первом чтении уже приняли законопроект об автоматической фиксации габаритно-весовых параметров авто. В частности, ВРУ будет голосовать за проекты законов в первом и втором чтении:

№1193 и №1193-1 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов;

№2201 – о дорожном движении по созданию условий для реализации права граждан на допуск к сдаче экзамена, управление транспортными средствами и уровня подготовки водителей;

№ 2353 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля на улицах и дорогах городов и других населенных пунктов;

№3569 – о дорожном движении по имплементации законодательства Европейского Союза о порядке допуска к управлению транспортными средствами;

№3901 – об автомобильных дорогах (второе чтение).

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 2 февраля Верховная Рада ввела санкции против Никарагуа и увеличила штрафы за преступления против журналистов.