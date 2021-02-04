Рада рассмотрит создание новой системы общественного здоровья: повестка на 4 февраля

В четверг, 4 февраля, Верховная Рада собирается рассмотреть 55 проектов законов и постановлений.

Как говорится в повестке дня заседания на сайте парламента, будет рассмотрен законопроект о системе общественного здоровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также народные депутаты приступят ко второму чтению проекта закона о финансовом лизинге.

Затем Рада попробует внести изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Кроме того, на рассмотрение вынесут законопроект о внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по приватизации объектов большой приватизации.

В общем, более половины из внесенных в повестку дня документов остались еще с прошлой недели, добавились только "транспортные" проекты законов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля парламентарии опять не рассмотрели проект постановления относительно национального плана вакцинации украинцев против COVID-19 и закон о электронных трудовых.