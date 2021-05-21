Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции против "Северного потока-2"
В Верховной Раде приняли проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2".
За документ проголосовали 292 народных депутатов: "Слуга народа" – 217, "Европейская солидарность" – 23, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 7, "Довіра" – 12, "Голос" – 17, внефракционные – 6. Отмети, что ни один представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" не поддержал постановление.
Документ предлагает утвердить обращение, где ВР призывает США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для остановки строительства газопровода в рамках проекта "СП-2" путем применения санкций против всех участников этого российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG" .
Добавим, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны. В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводу.
Также Блинкен подтвердил, что Госдеп подал в Конгресс доклад по ограничительным мерам. Он уточнил, что в докладе указаны четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США хотят ввести санкции против четырех кораблей и четырех компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток-2". Такое предложение включили в отчет Госдепартамента.
Глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что опрос о том, завершится ли строительство газопровода "Северный поток-2", возможно, решится в следующие 12 месяцев. Отмечается, что сроки зависят прежде всего от строителей.