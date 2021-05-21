Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции против 'Северного потока-2'

В Верховной Раде приняли проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

За документ проголосовали 292 народных депутатов: "Слуга народа" – 217, "Европейская солидарность" – 23, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 7, "Довіра" – 12, "Голос" – 17, внефракционные – 6. Отмети, что ни один представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" не поддержал постановление.

Документ предлагает утвердить обращение, где ВР призывает США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для остановки строительства газопровода в рамках проекта "СП-2" путем применения санкций против всех участников этого российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG" .

Добавим, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны. В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводу.

Также Блинкен подтвердил, что Госдеп подал в Конгресс доклад по ограничительным мерам. Он уточнил, что в докладе указаны четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода.

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