Рада не может назначить выборы мэра Харькова: названа причина

В Верховной Раде не смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, поскольку секретарь горсовета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых документов.

Об этом говорится в служебной записке профильного управления ВР, которая оказалась в распоряжении издания "Cуспільне". Она является ответом на обращение комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства о проведении внеочередных выборов председателя Харьковского горсовета.

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Терехова о назначении внеочередных выборов. Однако для рассмотрения вопроса не хватает двух документов – копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

"В Верховную Раду Украины поступило только ходатайство секретаря Харьковского городского совета Терехова И.А. Свидетельство о смерти Харьковского городского головы Кернеса Г.А. и вышеуказанное решение городского совета (а также информация о принятии городским советом такого решения) в присланных материалах отсутствуют. Учитывая изложенное, вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы может быть рассмотрен после получения соответствующих документов", – сказано в записке.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от последствий коронавируса. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

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