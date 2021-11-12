Пять лет назад Евросоюз был против проекта 'Стена' на границе с РФ, – Яценюк

Бывшая верховная представительница Европейского союза по внешней политике Федерика Могерини в 2015 году не поддержала проект строительства границы Украины с Россией "Стена". Идея принадлежала тогдашнему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Свое мнение она высказала на совете ассоциации "Украина – Европейский Союз", рассказал Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 12 ноября. Тогда она отметила, что это якобы неправильно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я сказал (Могерини. – Ред.), что будем строить государственную границу, мы потом ее назвали "Европейский вал". Она сказала: "Вы знаете, мы полностью не поддерживаем вашу идею". Я спросил почему. Она ответила: "Потому что это неправильно", – рассказал Яценюк.

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Он отметил, что через пять лет Литва, Латвия, Эстония и Польша начали строить такую же государственную границу. В то же время, как отметил политик, ответственность за отсутствие границы Украины лежит в том числе и на ЕС.

"Это очень серьезная проблема. Отвечать должен в том числе и Европейский Союз. Нельзя постоянно прогибаться под Путина. Он уже и так нагибает и эдак. Перекрывает газ, отправляет мигрантов, угрожает НАТО и Европе. Мы, как Украина, защищаем себя. Я им всегда говорил: мы защищаем и ваши границы, как стран-членов НАТО, и стран-членов Европейского Союза. Вы можете не пускать ему Северный поток-2? Вы можете проявить себя, как отстаивающие не только на словах, но и на действии. Покажите ему, что вы его не боитесь. Мы это показали", – подчеркнул Яценюк.

Отметим, "Стену" на границе с Россией решили строить почти сразу после начала войны на Донбассе – в ответ на российскую агрессию. Название "Стена" – условное. Речь идет о траншеях, окопах для техники, блиндажах, невзрывных заграждениях, оборонительных рубежах, бетонных рвах.

Как сообщал OBOZREVATEL, охрану государственной границы Украины усилят на 10 участках из-за предполагаемого подхода мигрантов со стороны Беларуси, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.