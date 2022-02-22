Путину указали на его главное заблуждение об Украине

Елена Расенко
Политика
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Путину указали на его главное заблуждение об Украине
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Президент Российской Федерации Владимир Путин ошибочно считает, что украинская идентичность является искусственным образованием. На самом деле она формировалась веками и привела к полной и безоговорочной независимости.

На заблуждение главы государства-агрессора указала журналистка Татьяна Ворожко в своем блоге для НВ. Она подкрепила свое мнение аргументами известного украинского ученого Ивана Патриляка, декана исторического факультета Национального университета имени Тараса Шевченко.

Так, в июле 2021 года в своей статье Путин заявил о якобы общем происхождении русского, украинского и белорусского народов. Однако российский президент руководствуется искаженными историческими понятиями.

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Патриляк отстаивает иную точку зрения и акцентирует на том, что в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции существовали представления об отдельном от русского украинском народе. Если говорить иначе, считает ученый, "исторической основы в заявлении Путина не было и не могло быть".

Путин ошибочно считает украинцев и россиян одним народом

Он отметил, что Путин в своей статье "прошелся" по большевикам, которые "разрешили в 1922 году создать Украинскую Советскую Социалистическую Республику". Это давало ей, по крайней мере, номинальное право на отделение, которое президент России называет "самой опасной миной замедленного действия".

Путин в своей работе обвинил большевиков в том, что те искусственно закрепили в менталитете многих людей, что украинцы, белорусы и русские – разные народы, разделив территорию на три части и дав им, хоть и не большую, но автономию.

Патриляк в свою очередь отметил, что идея создания самостоятельной Украины в современном понимании этого слова далеко не нова, как думает глава Кремля.

На самом деле автономия наших территорий проговаривалась в трудах кирилл-мефодиевцев, просматривалась в поэзии Тараса Шевченко еще в середине XIX века, и была интеллектуально оформлена на рубеже ХІХ и ХХ веков.

Важным, по мнению ученого также был период образования Западноукраинской Республики в 1919 году.

"Украинская государственность и национальная идентичность в современном понимании созревали веками", – подчеркнул Патриляк.

Он же акцентировал, что существует гораздо более четкий аргумент в пользу суверенного и независимого Украинского государства. Он напомнил, что первого декабря 1991 года 90.32% участников общенационального референдума проголосовали за то, чтобы жить в независимой Украине.

Украинская идентичность формировалась веками

Кроме того, в блоге напомнили еще об одном важном историческом факте, о котором Путин, видимо, забыл – Москву основали потомки киевских князей. "Из Киева, который в 11 веке был одним из самых больших городов Европы, династия Рюриков распространилась на запад и восток, достигнув территории современной Беларуси и России", – резюмировал Патриляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был развенчан миф о том, что императрица Екатерина II и князь Григорий Потемкин якобы сыграли цивилизационную роль для юга Украины. В действительности имела место российская оккупация, которая повторилась и в 2014 году. А цивилизация там появилась еще под контролем Великого княжества Литовского.

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