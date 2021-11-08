Путину нужна мощная военная машина: Жданов назвал причины стягивания войск РФ к границам Украины

Численность российских военных у границ с Украиной будет только увеличиваться. Такими маневрами власти Российской Федерации хотят сбалансировать боевой потенциал стран членов НАТО.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, руководству России нужна "военная машина" на европейском театре военных действий.

Как отмечает Жданов, еще в 2015 году количество российских военных у границ Украины достигало показателя 80-83 тысячи человек. Постепенно это количество увеличивалось. Сейчас же продолжается наращивание войск на границе в связи с формированием новых воинских частей. В частности, речь идет о Крыму, Воронежской и Смоленской области. Уже сейчас эксперты говорят о 90 тысячах военнослужащих РФ у наших границ и прогнозируют, что со временем наращивание сил будет продолжаться.

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Жданов подчеркнул, что такими действиями Россия хочет показать свою "военную машину", которая якобы должна сбалансировать боевой потенциал стран членов НАТО.

Напомним, у Зеленского заявили, что украинские власти не имеют подтвержденных данных о том, что Российская Федерация наращивает военные силы вблизи украинской границы, и упрекнули американские СМИ из-за новостей о войсках РФ у границы Украины.

Как известно, 31 октября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия стягивает военных и технику к украинской границе. В Пентагоне позже отметили, что следят за этой ситуацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, концентрации и наращивания военной техники на оккупированных территориях Донбасса нет.