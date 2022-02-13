Жданов: Запад использует Украину для давления на Россию, но Путину не дадут нажать на кнопку войны

Небывалая активизация международного диалога на тему агрессии России и судьбы Украины на самом деле имеет к самой Украине довольно опосредованное отношение. Ее цель – втянуть Кремль в переговорный процесс с Западом и сорвать большой договор Москвы и Пекина.

Франция и Германия хотели бы, чтобы наша страна быстро сдалась России. Великобритания имеет свои планы по Украине в контексте амбиций возрождающейся империи. США намерены воспрепятствовать подковерным договоренностям Парижа и Москвы. А Украина на этой геополитической доске играет роль главной фигуры.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Мы видим невероятную международную активность вокруг темы возможного вторжения России в Украину. Кому мы обязаны этим?

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– Если говорить про общий "движ", то мы обязаны Соединенным Штатам. Даже позиция Украины на переговорной группе советников "нормандского" формата – это заслуга не Ермака, а британцев и американцев.

Сейчас идет четкое разделение сфер влияния. Украина – это сфера влияния англосаксов, но никак не россиян. И самое главное, для чего затеян весь спектакль – не дать Москве подписать с Пекином большой стратегический договор о партнерстве и сотрудничестве.

Цель – показать Пекину, что Россия все же прозападная, утянуть РФ в переговорный процесс с Западом. А Пекину нужны гарантии. Чтобы подписать договор, чтобы создать ось Москва-Пекин, Китай должен быть уверен, что, когда Путин уйдет из власти, Россия не развернется на Запад.

На первом этапе Пекин получил все плюшки, которые только мог получить от России. Земли, природные богатства, возможность экспансии на восточные территории. Российский газ продали Китаю по "секретной" цене, которая не разглашается. А значит, цена – три копейки.

Пекин все получил. Теперь он ждет политических гарантий того, что Россия станет его верным вассалом. А гарантии – это разрыв с Западом. А разрыв с Западом – только через войну.

– По большому счету, вся эта активность вокруг темы Украины с Украиной напрямую не связана?

– Она связана, но косвенно. К сожалению, нас используют в качестве инструмента давления на Российскую Федерацию. На этой шахматной доске мы главная фигура.

Нельзя же воевать с НАТО – это мировая война. Никто на это не пойдет. А затеять войну с Украиной и тем самым порвать все политические связи с Западом – это вполне реально.

Путин решает, нападать или не нападать. Ультиматум он выставил, а дальше надо либо нападать, либо отступать. Но вся элита вокруг Путина говорит: "Не надо нападать, надо идти в переговорный процесс, надо с Западом дружить".

Таким образом, Путин с какой-то маленькой частью своего окружения за жесткое решение, за войну и союз с Китаем, а вся его элита говорит: "Нет-нет, деньги на Западе, недвижимость на Западе, дети, жены, любовницы – все на Западе, какой Китай?"

– Кто тут победит? Путин или окружение?

– Я думаю, что окружение. Свита делает короля. Если свиту не будет устраивать король, они его просто сменят.

– Что Европа сегодня ждет от Украины в контексте конфликта с Россией?

– Франция и Германия ждут от нас, что мы быстро сдадимся и уйдем в состав России.

– Что значит "уйдем"?

– Любой шаг по выполнению Минских договоренностей – это шаг в сторону союзного государства. Если мы выполним "Минск", федерализируем страну и отдадим политически рычаг в руки Кремля, через год-два мы окажемся в союзном государстве. Мы повторим судьбу Беларуси.

Есть ведь продолжение этого восточного проекта – Пекин-Москва-Берлин. Между Берлином и Москвой стоит Киев. И пока Украина независимое государство, это мешает и Берлину, и Москве заключить прямой пакт.

Представьте: немецкие деньги и технологии, российское сырье, китайское производство и экспансия на весь мир. Родить такого монстра! Поэтому Германия за то, чтобы нас впихнуть под ответственность Путину.

А Макрону вообще судьба Украины безразлична. Ему нужна внешнеполитическая победа по двум причинам: первое – у него предвыборная кампания, он хочет показать, что он сильный лидер на международной арене и способен решать такие глобальные вопросы. Второе – Франция сегодня председательствует в Евросоюзе, и у него есть шанс, добившись успеха в разрешении конфликта на Донбассе, не важно, какой ценой, подвинуть Шольца и стать негласным главой ЕС.

Макрон так же, как и Шольц, заинтересован в российском газе.

– А как насчет Великобритании? Джонсон снова пообещал Украине военную помощь.

– Задача США – не допустить появления монстра, с которым они не смогут конкурировать – Берлин-Москва-Пекин. А Великобритания, обретя полный суверенитет с выходом из Евросоюза, продвигает свой первый имперский проект – создание оси Лондон-Анкара.

И на этой оси опять Украина ключевое государство. Если с поляками более-менее понятно, то Украину надо отстоять от России и включить в этот союз, в блок УПА – Украина, Польша, Англия.

– Накануне визита Макрона в Москву и в Киев Байден трижды говорил с ним по телефону. Как только Макрон вернулся, Байден поговорил с ним еще раз. Создается впечатление, что президент США как-то уж слишком активно курирует эту тему. О чем они могли говорить?

– Я думаю, что Байдена очень интересуют прямые договоренности Макрона с Путиным. О том, что они существуют, говорит даже сам факт того, что Макрон еще не успел приземлиться, как Захарова выступила з опровержением всех договоренностей, которые были озвучены Макроном.

Видимо, они о чем-то договорились, потому что посмотрите, сколько плюшек нам привез Макрон. Куча обещаний кредитов, военно-технической помощи и все остальное за то, что Украина начнет выполнять политическую часть "Минска".

Байдена очень интересует позиция Франции, потому что, если Макрон переиграет Шольца, дальше дела придется вести с Францией. Если Франция подковерно договориться с Россией, это усилит позиции Европы и ослабит позиции США. Не забывайте, что Макрон взял на себя роль создания системы безопасности в Европе без США. Как только европейская армия начнет обретать контуры, Европа попросит НАТО убраться.

Поэтому Байден будет звонить Макрону постоянно и интересоваться ходом дел.

– Когда и как может закончиться эта текущая активная фаза переговоров на тему Украины?

– Думаю, через месяц все пойдет на спад. В марте мы будем видеть более-менее определенную картину. Я не думаю, что Путину дадут возможность нажать на кнопку войны. Все-таки элита его передавит.

Тем более, что в России сейчас происходит сумасшедшая турбулентность, война башен Кремля. Например, генерал Ивашов, совковый генерал, зачитывает свое открытое письмо с призывом Путина уйти в отставку в эфире радио "Эхо Москвы". Ему ответил генерал Громов.

Напомню, Немцов собрал митинг на Болотной площади за либерализацию России, и его просто убили. А генерал Ивашов говорит: "Путин должен уйти в отставку", и ему отвечают.

– Позиции Путина совсем не те, что при Немцове.

– Конечно! Элиты дерутся за то, чтобы остаться с Западом.

– Путин в этой ситуации проигрывает?

– Конечно. Он бьется аки горлица в окна и в форточки, но все закрыто.