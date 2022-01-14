Путинский режим сейчас очень сильно уязвим, потому что он пошел в разнос, – Жданов

Вторжение в Украину для путинской России сейчас не возможно, так как российская армия "ушла в разнос". "Распорошив" военные силы, путинский режим стал более уязвим, чем ранее.

Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, на данный момент у президента РФ Владимира Путина есть два пути – наступать на Украину или отходить с поднятыми руками. Эксперт отметил, что отступление для путинского режима означает компромиссы, а идти на них в Кремле не хотят.

Жданов пояснил, что переломным моментом в ситуации стал Казахстан. Путин отправил туда войска, чем лишил свою армию, простаивающую у границ Украины, мощи.

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"Он ввязался в Казахстан, хотя силовики отговаривали его от этого. Но он сказал. И пошел", – отметил эксперт.

По словам Жданова, ситуация обнажила одну из главных проблем российской армии – нехватку войск.

"Сейчас можно идти парадным маршем аж до самой Москвы. Там в частях остались одни срочники", – сказал Жданов.

Он же напомнил, что подобная ситуация произошла в августе 2008 года, когда за три дня грузины смогли разгромить почти весь авангард 58-й армии, которая вошла в Абхазию.

"Тогда же Путин собирал по всей России все более-менее боеспособное", – вспомнил Жданов.

По мнению эксперта многовекторность, в которую пошел Путин, значительно ослабила российскую армию.

"Нельзя воевать на два фронта – это изначально проигрышно", – добавил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину.