Путина временно отодвинули от Украины, мы должны использовать это время, – экс-глава Минобороны

Благодаря поддержке международных партнеров, агрессию России против Украины удалось временно отодвинуть. В то же время, недооценивать главу РФ Владимира Путина нельзя, поскольку его цель – уничтожить наше государство.

Такое мнение высказал министр обороны Украины (2014-1019 годов) Степан Полторак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. По его словам, украинское государство, как никогда, нуждается в поддержке партнеров, но должно понимать: воевать за нас никто не будет (чтобы посмотреть видео, доскролльте к концу страницы).

"Благодаря конструктивной работе наших европейских и американских партнеров, разговору Путина с Байденом, работе наших дипломатов, руководства нашей страны, по моему убеждению, мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины. Однако, не надо забывать: главная цель Путина – уничтожить Украину. Хорошо, что наши партнеры поддерживают нас, что Украина вышла на повестку дня. Но не нужно недооценивать Путина", – отметил Полторак.

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Он добавил, что Путин использует это время для того, чтобы найти способ обойти санкции, которыми ему пригрозили в США.

"Путин использует это время, чтобы максимально подготовиться к санкциям, минимизировать потери, найти пути отхода и снова с оружием прийти в Украину", – сказал экс-министр обороны.

Полторак добавил, что нашему государству важно рассчитывать на поддержку других стран, но нужно и самим знать, как готовить свои подразделения, и понимать, что воевать будут только украинские воины.

"Обещание военно-технической помощи очень важно, но мы сами должны понимать, что нам нужно и как мы будем готовить наши части и подразделения. Мы получили все месседжи от наших партнеров о политической, экономической помощи, санкциях, но мы получили и ответ: никто за Украину воевать не будет. Мы должны сами быть готовы к этой войне", – подчеркнул Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, несмотря на поддержку Украины, честно заявили, что не будут воевать за нее в случае вторжения российских войск. Поэтому наше государство должно вести более профессиональную и жесткую политику, заявила народная депутат Ирина Геращенко.