Война между Россией и Украиной на Донбассе никогда не заканчивалась. Просто к нашему большому сожалению, Запад все эти годы делал вид, что забыл об этой войне, давая Путину хороший повод насладиться своей безнаказанностью. Нет сомнений в том, что это чувство безнаказанности является одной из причин опасного обострения ситуации на востоке Украины в то время, когда падающая популярность Путина в России и нарастающий внутренний кризис могут подтолкнуть его к агрессивным внешнеполитическим шагам, чтобы укрепить свою популярность, как он это сделал в 2014 году, аннексировав украинский Крым. Поэтому я опасаюсь того, что Путин готовится в ближайшие повторить с Донбассом, тоже самое, что было сделано с Крымом 7 лет назад – путем прямой аннексией, или признав "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", как это было сделано ранее с Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией.

Зачем Путин концентрирует армию вблизи границ Украины?

Весь мир замер в ожидании на фоне новостей о том, что Москва активизирует переброску войск в Крым и к российско-украинской границе вблизи территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Одновременно с этим президент Украины Зеленский заявил, что с начала года 20 украинских солдат были убиты и 57 ранены, а Киев сообщил о гибели 50 солдат в течение 2020 года.

Кремль не отрицает наращивания своего военного присутствия, но уверяет, что это якобы не является угрозой кому бы то ни было. Одновременно Москва настаивает на том, чтобы его войска останутся вблизи границ Украины столько, сколько она посчитает нужным. Более того – президент Владимир Путин, в свою очередь, обвиняет Украину в том, что это именно она является источником "опасных провокационных действий". В Кремле заявили, что в Киеве якобы отказывается выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

Агрессивная риторика Кремля нарастает, и ситуация вызывает опасения: и без того нестабильный баланс международной безопасности может рухнуть. Однако остается вопрос – какие цели преследует Кремль: собирается ли Россия довольствоваться тем, что она просто еще раз "покажет свои мускулы", или Москва готовится к новой агрессивной акции? Если верно последнее предположение, то какие действия путинского режима наиболее вероятны?

Боюсь, что 21 апреля Путин может объявить об аннексии Донбасса.

"Матушка Россия, верни Донбасс домой". Этот призыв директора кремлевской телекомпании Russia Today, одиозной пропагандистски Маргариты Симоньян, стал главным событием форума "Русский Донбасс", который прошел 28 января в оккупированной части восточной Украины. "Форум" положил начало новой эскалации в семилетней гибридной войне путинского режима против Украины: с конца января увеличилось количество столкновений на всей линии соприкосновения пророссийских прокси с украинской армией. Хотя обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: эскалация началась именно в конце января – после того, как в Донецке побывала Симоньян и её подручные. Пусть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призывы к аннексии украинского Донбасса, прозвучавшие в ходе форума, не отражают официальную позицию Кремля, нет никаких сомнений в том, что Маргарита Симоньян, долгое время служившая личным "Геббельсом" Путина, никогда не будет делать каких-либо политических заявлений без согласования со своими кураторами в Администрации.

А это значит, что ей на самом верху поручили изображать "глас народа", призывающий к "аннексии" Донбасса. Последующие события только подтверждают эту версию. Дмитрий Козак, курирующий "украинские проблемы" в Администрации президента, сказал, что Россия может быть вынуждена встать на защиту местное население, которому выдано более 600 тысяч российских паспортов.

Для Путина было бы отличным пропагандистским трюком объявить об аннексии (или признании "независимости") Донбасса во время своего президентского послания Федеральному собранию 21 апреля, что почти совпадает с датой ежегодного празднования аннексии Крыма в 2014 году. Намерения кремлевского диктатора косвенно подтверждает тот факт, что в ближайшие дни после "послания" соберется Совет Федерации, который может придать аннексии Донбасса вид "законности". "Успешная" аннексия Донбасса, несомненно, будет использована для пропаганды, направленной на ядерный электорат режима при подготовке к парламентским выборам в сентябре 2021 года.

Передвижение российских войск и угроза эскалации также могут использованы как рычаг в переговорах с Западом после аннексии Донбасса.

А как же отреагирует Запад?

Я уверен, что Путин ожидает, что единственной реакцией коллективного Запада будут привычные глубокие опасения. Надеюсь, что на этот раз его постигнет разочарование.

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