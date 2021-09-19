Путин заинтересован в Донбассе, как в ране для Украины, но забирать его себе не будет, – Гармаш

Президент России Владимир Путин не пойдет на аннексию Донбасса, где сейчас идет война, как это было с Крымом. В Кремле не считают нужным забирать себе этот регион, однако им было бы выгодно "законсервировать" конфликт на долгие годы, как это случилось с Грузией.

В Москве не собираются лишать нашу страну такого "бремени". Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То есть Путин заинтересован в Донбассе, как в кровоточащей ране для Украины. Или в такой форме, как сейчас, или в форме признания их субъектности Российской Федерацией. Но забирать их себе он не будет", – сказал он.

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Гармаш добавил, что сейчас Россия скорее воплощает на Донбассе "абхазский" или "южноосетинский" сценарии: жителям раздают паспорта РФ, их привлекают к политической и экономической жизни страны-агрессора. Это можно назвать "гибридной аннексией", ведь территории все же не присоединяются к России.

Член украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что российская агрессия против Украины выгодна Путину, но не самой России. За более чем семь лет войны эта страна потеряла и продолжает терять деньги и другие ресурсы, окружение лидера РФ страдает от санкций.

"С 2014 года уровень жизни россиян неизбежно падает каждый год. И они это видят и чувствуют. Это отражается, собственно, и на рейтингах Путина", – отметил Гармаш.

Он отметил, что спасти президента РФ может то, что он "не вечен" – это лишь вопрос времени. Однако завершение этих конфликтов и путинской политики в целом может стать катастрофой для России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гармаш сказал, что Россия может признать "ДНР" и "ЛНР". Толчком может стать операция по освобождению оккупированных территорий или же события внутри самой РФ.