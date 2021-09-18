Кремль может признать 'Л/ДНР': Гармаш назвал два условия

Кремль никогда не пойдет на аннексию Донбасса, но может признать "ДНР" и "ЛНР". Спусковым крючком для этого может стать операция по освобождению оккупированных территорий либо события внутри самой РФ.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавались российские паспорта, но их не аннексировали. Россия никогда не аннексирует Донбасс", – заявил он.

По мнению журналиста, Донбасс необходим стране-агрессору для "выкачивания ископаемых ресурсов, металлолома и всего прочего". "Им нужен Донбасс, который будет проблемой для Украины".

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Вместе с тем он допустил, что руководство России может пойти на признание донбасских "республик" по примеру признания Абхазии и Северной Осетии и фактическую консервацию конфликта, если поймет, что теряет Донбасс.

По словам Гармаша, возможны две причины для этого – внешняя и внутренняя.

"Самое вероятное – попытка вооруженным путем освободить этот регион. Либо какие-то внутренние проблемы в России. Например, дестабилизация. Тогда нужно будет отвлечь россиян от внутренних проблем, создать очаг напряжения на востоке и победить там таким образом – признать "республики".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука допустил, что Кремль будет пытаться создать в Украине новые "республики" и отсечь страну от морей.