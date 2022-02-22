Жданов: Путин загнан в угол, каждый новый шаг ведет к проигрышу Кремля. Интервью

Президент страны-агрессора России Владимир Путин оказался в ситуации "цугцванга" – каждый его последующий шаг в отношении Украины будет проигрышным. Вторжение в Украину, отступление, частичная победа с опусканием над Россией железного занавеса – у него просто нет ни одного приемлемого варианта.

Донбасс для Путина – игра в игре, "внутренний" вопрос, поскольку Украину он считает частью России. Поэтому даже при условии переговоров на высшем уровне высокая степень напряженности на востоке Украины будет сохраняться. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Мы знаем, как Путин любит красивые даты, юбилеи, символы и прочее. 22.02.2022 – тоже красивая дата. Может ли он пойти в наступление в этот день?

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– Если бы было чем наступать, то, может быть, и пошел бы. Единственное, чего мы можем опасаться – это нанесения ракетного удара – точечного, по военной инфраструктуре. Но если он на это решится.

Хотя сейчас шансы того, что они решатся на какие-то открытые и активные действия не очень высоки. Тем более, что 24 февраля будет встреча Блинкена и Лаврова, на которой будут обсуждаться условия встречи Путина и Байдена. То, что Путин все время и добивался – чтобы его услышали, чтобы с ним начали разговаривать.

– То есть вероятность такого удара вы оцениваете как низкую?

– Да, низкую.

– Какие решения могут быть приняты на саммите, предложенном Байденом, учитывая сегодняшние позиции Кремля, который очевидно не хочет идти ни на какой компромисс?

– Может быть еще один раунд обмена мнениями, не более того. Потому что действительно точек соприкосновения нет. Каждый понимает, что любая уступка – это его проигрыш. Но если даже они договорятся встретиться, это снизит градус конфронтации.

– Можно ожидать, что на Донбассе какое-то время будет немного спокойнее?

– Нет, Донбасс – это игра в игре. Обстрелы могут держаться на таком же уровне. Как я понимаю, Путин разделяет эти два направления – внутренняя борьба с Украиной, принуждение нас к "Минску", это он считает внутренней политикой, потому как, по его мнению, Украина – составная часть России.

А внешняя политика – это договор с коллективным Западом о преференциях и сферах влияния.

Думаю, ситуация на Донбассе будет прежней, пока мы не сформулируем свою международную позицию. У нас ее нет. И даже президент Зеленский в своей речи вспомнил Будапештский меморандум, но не сказал, что у нас сторона конфликта – Россия. Наоборот, он еще больше усугубил ситуацию. Его молчание западные лидеры воспринимают как указание на внутренний конфликт в Украине.

– Даже несмотря на все доказательства агрессии России?

– Никто за нас ничего делать не будет. Мы официально признаны стороной конфликта, и мы об этом заявили. Нас бьют. Но мы не сказали, кто. Отсюда и реакция Запада.

Я не выставляю им претензий, почему они так себя ведут, потому что они не знают, как себя вести. Официальной позиции Киева нет. Это внутренний конфликт или это международный конфликт?

– Что должна сделать украинская власть, чтобы расставить точки над "i"?

– Сделать официальное заявление, кто сторона конфликта. Не мифические "боевики", как говорит президент. Тот же Макрон спрашивает: кто эти "боевики"? Если это граждане Украины, значит, это гражданская война. Если они граждане России, наемники или военнослужащие вооруженных сил России – это международный конфликт. Определитесь. Этого и ждет весь мир.

Поэтому Россия и водит нас за нос во всех форматах – "нас там нет". А мы делаем вид, что мы ей верим.

– Вы знаете, сколько тонн вооружения уже получила украинская армия в качестве помощи союзников. Если действительно будет широкомасштабное вторжение, ВСУ смогут его отбить?

– Полностью отбить не смогут, но смогут нанести довольно ощутимые потери для РФ. Дело в том, что это вооружение выравнивает наши шансы в контактном бою сухопутными войсками. Но у нас есть огромная дыра – наше небо.

Авиация и ракетные войска – это преимущество России. Если побережье мы еще можем закрыть сухопутными войсками, морской пехотой, чтобы не допустить высадки десанта с моря, то небо закрыть, особенно от ракетных войск, у нас вообще нечем. Если с самолетом еще как-то можем попытаться побороться, то тут нет ничего.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс упомянула, что они могут закрыть наше небо, объявить Украину зоной без полетов. Тем самым можно выровнять шансы Украины и России на вооруженное противостояние.

– Ракетного вооружения у "ДНР" и "ЛНР" даже теоретически не может быть. А значит, его применение – это уже факт открытой агрессии России.

– Да, это война. Если Россия начнет боевые действия в "ЛНР"-"ДНР", то они могут списать это на "шахтеров и трактористов", опять же, на фоне нашего молчания, что "их там нет". Но в любом другом месте границы – ракета прилетит, российский солдат переступит границу – это война, открытая война в Европе.

Поэтому для Путина это не столько военное решение, сколько политическое. Решившись на такую войну, он автоматически становится изгоем. Сразу же собирается Совбез ООН. И тогда либо ООН принимает жесткие меры, либо ООН надо распускать. Если Запад жестко не отреагирует на эту войну, это будет означать, что мировая система безопасности развалилась.

Кстати, последний список санкций США очень хороший. В случае агрессии России против Украины Штаты запретят российским банкам транзакции в долларах. Они вообще не смогут рассчитываться.

– Мы видим, что происходит в ОРДЛО – эвакуация, мобилизация… Что может сыграть роль casus belli , поводом войны для Путина?

– Судя по поведению России, я думаю, что постановка с подрывом УАЗика на пустой стоянке посреди Донецка, или кадры с бегающим и падающим журналистом, кричащим "тут обстрелы" – вполне возможна. Для России это вообще не проблема.

Как я понимаю, casus belli будет создан Российской Федерацией исключительно для внутреннего потребления. Для внешнего они особо не заботятся.

Россия не будет считаться ни с кем. С одной стороны, Путин может пойти по принципу: "безумству храбрых поем мы песню" и двинуть войска. Но с другой стороны, хорошо то, что он автоматически ставит себя против всего мира. Даже Китай не поддержал Россию на конференции по безопасности.

Но внутренний потребитель примет Путина только в случае победы. Если будет поражение или если начнется окопная затяжная война, то все, он проиграл. Это тоже может быть очень сильным сдерживающим фактором.

– Что значит победа в глазах внутреннего российского потребителя?

– Когда триколор будет развиваться на Крещатике. Они же говорят, что надо брать всю Украину. Или захват не просто областных центров, а территорий. Они ведь хотели "Новороссию" в 2014 году. Если бы во всех тех города они подняли триколоры, это была бы победа.

Но сегодня города-миллионники будут нашими опорными пунктами обороны. С точки зрения военной города становятся непроходимыми участками в обороне. Взять город очень тяжело.

– Эта крыса еще не загнана в угол?

– Она уже в углу. Ситуация, которую я описал, это угол Путина. У него получился классических цугцванг – каждый следующий ход заведомо неправильный.

Не пойти в наступление – это проиграть. Пойти в наступление – это тоже проиграть. А пойти в наступление, частично выиграть и закрыться за железным занавесом – его элита этого не поймет, потому что их лишат допуска к богатствам на Западе.

В Конгрессе США есть законопроект со списком тех, кого оставят без денег, чьи счета и имущество арестуют. Там есть дочь Путина, Алина Кабаева и впервые сам Путин.

Поэтому у него очень сложная ситуация, на что он решится, не понятно. Плюс свита делает короля.